وزير الخارجية الأوكراني ينتقد السياسة الألمانية تجاه روسيا

المصدر: د ب أ

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انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ألمانيا على سياستها طويلة الأمد مع روسيا.

واتهم كوليبا، خلال ظهوره في حديث سياسي على شبكة "إيه آر دي" العامة الألمانية عشية يوم الأحد، بأن ألمانيا ساهمت بالفعل في الموقف الروسي الحالي.

وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا كانت تأمل بسبب ذلك أن تضطلع برلين بما يكفي في الوقت الراهن لإيقاف روسيا وسط اجتياحها لأوكرانيا.

وقال كوليبا، الذي وصف ألمانيا وأوكرانيا " بالدولتين الشريكتين"، إنه يأمل في أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول على الأسلحة الضرورية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، والمساعدة في معاقبة روسيا بعقوبات أكثر صرامة ودعم أوكرانيا في طلبها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأقر وزير الخارجية الأوكراني بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون عملية طويلة، لكنه أصر على أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، مضيفا أنه مع وجود أوكرانيا، ستكون أوروبا أكثر أمانا.

يشار إلى أن عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي دائما ما تكون طويلة وفنية ويتعين خلالها على الدول التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه.

وقال كوليبا، الذي أشاد أيضا ببعض القرارات الألمانية التي اتخذت في الأيام الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، إنه يدرك أن التغييرات السياسية لا تأتي بسهولة في البلاد. وقال إن الناس كانوا يعتمدون لسنوات على الحوار.

لكنه أشار إلى أن العالم الآن يرى الوجه الحقيقي لروسيا. وقال إن الأوكرانيين يدفعون الثمن الآن، حيث يقتل أطفالهم وسويت مدنهم بالأرض.

ودعا ألمانيا إلى الاعتراف بأنها ارتكبت خطأ وتصحح مسارها.

كما حذر كوليبا بأنه يجب إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن أوكرانيا لن تكون آخر أهدافه.

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