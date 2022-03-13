أمريكا: أي هجوم على أراضي الناتو سيطلق شرارة رد شامل

المصدر: رويترز

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توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد روسيا بدفع "ثمن باهظ" إذا شنت هجوما بأسلحة كيماوية على أوكرانيا، وقال إن أي هجوم على أراضي حلف شمال الأطلسي سيطلق شرارة رد شامل من التحالف الغربي.

أضاف سوليفان في تصريحات لبرنامج على شبكة (سي.بي.إس) أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون مشاورات بشأن الخطر المتزايد لشن هجوم بأسلحة كيماوية، ويتواصلون مباشرة مع موسكو للتحذير من القيام بمثل هذه الخطوة.

وقال "استخدام أسلحة دمار شامل سيكون خطا إضافيا صادما يتجاوزه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من حيث تعديه على القانون والقواعد الدولية".

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