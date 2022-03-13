كييف: السعي لفتح 14 ممراً إنسانياً من المدن المحاصرة

المصدر: د ب أ

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أعلنت كييف أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد فتح 14 ممرا إنسانيا أمام المدنيين الراغبين في الفرار من مدن أوكرانية محاصرة.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أن قافلة تحمل أطنانا من إمدادات الإغاثة ستقوم أيضا بمحاولة جديدة للوصول لمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. وتضم القافلة حافلات فارغة لنقل السكان من المدينة التي تتعرض لقصف شديد.

وفشلت حتى الآن جميع المحاولات لإنشاء ممر إنساني لماريوبول. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

كما من المقرر إجلاء سكان من بلدة بولوهي، الواقعة بين ماريوبول وزاباروجيا، ومن مناطق في الغرب والشمال والشمال الشرقي للعاصمة كييف، ومن لوهانسك شرقي أوكرانيا.

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