بايدن يعتمد تمويلاً عسكرياً لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعة جديدة من التمويل العسكري لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حسبما ذكر البيت الأبيض.



ويأتي هذا بعد مساعدات بقيمة 350 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية أقرها بايدن قبل أسبوعين فقط، من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية وصلت بالفعل لأوكرانيا الأسلحة التي أشتريت بالأموال، ومن بينها صواريخ حديثة موجهة مضادة للدبابات من طراز جافلين.



وقدمت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الماضي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لسجل وزارة الخارجية.

كما وافق الكونغرس في وقت سابق من الأسبوع الجاري على حزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكران.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز