واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات دبلوماسية مفيدة لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات دبلوماسية إذا اعتبرت الحكومة الأوكرانية أنها مفيدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث "إذا كانت هناك خطوات دبلوماسية يمكننا اتخاذها وتعتقد الحكومة الأوكرانية أنها مفيدة، فإننا على استعداد لاتخاذها".

ومضى يقول "نعمل على وضع الأوكرانيين في أقوى موقف تفاوضي ممكن بما يشمل تكثيف الضغط على روسيا بتحميلها تكاليف باهظة وبتقديم مساعدة أمنية لمساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.

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