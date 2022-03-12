الكرملين: محادثات الأزمة مع أوكرانيا استمرت عبر دائرة تلفزيونية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن محادثات الأزمة بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا التي أجريت بين وفدين من البلدين في روسيا البيضاء استمرت عبر دائرة تلفزيونية.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على المفاوضات التي أجريت عبر الفيديو في الأيام الماضية.

وأضاف أن فلاديمير ميدينسكي الذي رأس الوفد الروسي في المحادثات المباشرة سيستمر في قيادة المفوضات عن الجانب الروسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز