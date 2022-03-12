«مرسوم كوارث» ألماني لدعم لاجئي أوكرانيا

المصدر: رويترز

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يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر العمل من أجل توفير الدعم الإنساني للاجئين القادمين من أوكرانيا.

وتعتزم وزارة المالية اتخاذ إجراءات ضريبية لهذا الغرض وقد أعدت الوزارة ما يعرف بـ "مرسوم الكوارث"، ومن المنتظر إجراء مشاورات بشأنه مع الولايات.

وقال ليندنر إن " الحرب في أوكرانيا تعني معاناة شاملة بالنسبة للناس، وفي الوقت نفسه يجتهد كثير من المواطنين، والشركات من أجل مساعدة اللاجئين، ونحن نرغب في ألا تعرقل معوقات بيروقراطية هذا الدعم الإنساني".

ومن المنتظر أن يتم السماح للهيئات التي تتمتع بامتيازات ضريبية بجمع تبرعات لدعم المتضررين حتى ولو كان ذلك لا يتوافق مع لائحة تأسيس هذه الهيئات، ومن ذلك على سبيل المثال حملة جمع تبرعات لناد رياضي يرغب في تقديم إيراداته إلى الصليب الأحمر الألماني.

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