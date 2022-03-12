أمريكا تتهم روسيا بانتهاك "مبادئ السلامة النووية"

المصدر: رويترز

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اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية، قائلة إنها قلقة من "استمرار القصف الروسي على منشآت نووية" في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي حتى الآن.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم أمس الجمعة على تويتر "نتابع الأنباء التي أفادت بوقوع أضرار بمنشأة أبحاث في خاركيف. المخاطر المتعلقة بالسلامة على المدى القريب منخفضة، ولكن يجب وقف إطلاق النار الروسي المستمر على المنشآت النووية".

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