ماكرون: جميع الخيارات مطروحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى فرض الجولة الأولى من العقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا وإنهم مستعدون لفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وأبلغ ماكرون مؤتمرا صحفيا في ختام قمة للاتحاد الأوروبي استمرت يومين في فرساي قرب باريس "نحن مستعدون لتبني عقوبات جديدة، كل الخيارات مطروحة".

وأضاف ماكرون أن قادة الاتحاد الأوروبي بعثوا برسالة واضحة إلى أوكرانيا. وقال "الطريق إلى أوروبا مفتوح أمامهم"، مضيفًا أن أوروبا ستساعد أوكرانيا في إعادة بناء ما تدمره روسيا خلال الحرب.

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