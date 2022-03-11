البنتاجون: القوات الروسية تحاول حصار المدن الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في واشنطن يوم الخميس إن القوات الروسية تحاول حصار المدن الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف.

وتابع المسؤول أن "خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول- نحن نرى تلك الجهود لتطويقها وحصارها".

كما تم رصد "نفس هذا النوع من الجهود" حول العاصمة الأوكرانية.

وقال المسؤول إن القوات المسلحة الروسية احرزت" تقدما بحوالي 5 كيلومترات تقريبا على مدار الـ24 ساعة الماضية".

وتابع أنه كان هناك "زخما"، مضيفا: "ولكن يجب أن تضعه في حجمه، إنه ليس كبيرا".

وأضاف إن كييف بصفتها العاصمة يجري الدفاع عنها بقوة.

ووفقا لقوله إنه حتى هذه اللحظة من الصعب القول كم يستغرق الروس من الوقت قبل اجتياحهم كييف.

وأضاف إن القوات الروسية تبعد حوالي 15 كيلومترا عن وسط المدينة.

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