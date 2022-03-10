بوتين: روسيا تفي بالتزامات إمدادات الطاقة والعقوبات عليها غير مشروعة

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، أن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأضاف أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.

وفي كلمة له بنفس الاجتماع، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.

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