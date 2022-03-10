لافروف: بوتين لن يرفض الاجتماع مع زيلينسكي

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يرفض عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة قضايا "محددة".

أدلى لافروف بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الغرب يتصرف بشكل خطير حيال أوكرانيا وأن عملية الجيش الروسي تسير كما هو مخطط.

وأضاف لافروف أن الغرب يخلق خطرا في المنطقة سيستمر سنوات عديدة وأن الذين يوردون السلاح لأوكرانيا والمرتزقة هناك يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.

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