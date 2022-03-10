وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأجهزة المراقبة في محطة نووية أوكرانية

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن أنظمتها، التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة، وذلك بعد يوم من إعلانها حدوث الانقطاع ذاته بمحطة تشرنوبيل.

وأضافت الوكالة في بيان أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي "عبر عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق مثل هذه البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية".

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