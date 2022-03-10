هبوط اضطراري لطائرة ترامب بعد توقف محركها

المصدر: رويترز

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أفادت تقارير إعلامية بأن طائرة تقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هبطت اضطراريا في نيو أورلينز مساء السبت الماضي بعد تعرضها لعطل في المحرك فوق خليج المكسيك.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مصادر مطلعة القول إن الطائرة قطعت حوالي 75 ميلا من مطار نيو أورلينز قبل أن تبدأ الحركة في شكل دائري.

ولم يرد ممثل لترامب حتى الآن على طلب للتعليق على الواقعة التي أوردتها صحيفة بوليتيكو أيضا أمس الأربعاء.

كانت الطائرة تعيد ترامب إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا من فندق في نيو أورلينز، حيث كان يتحدث إلى مانحين للحزب الجمهوري في فعالية خاص.

وذكرت بوليتيكو أن اللجنة الوطنية الجمهورية، التي استضافت الفعالية، تواصلت مع أحد المانحين ووجدت لترامب طائرة أخرى.

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