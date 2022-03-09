انتخاب المرشح المحافظ المعارض يون رئيساً لكوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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جرى انتخاب يون سيوك-يول، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، رئيسا جديدا للبلاد، متفوقا على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونغ.

بلغت نسبة تأييد الرئيس المنتخب "يون" 59ر48 في المئة (16 مليون صوت) بعد فرز 89 في المئة من الأصوات بحلول الساعة 03:50 فجر اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وحصل منافسه "لي" على 15 مليون صوت، بواقع 80ر47 في المئة، لتكون الفجوة بينهما 8ر0 في المئة، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهر التقديرات الأولية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بالبلاد بلغت 1ر77 في المئة، حيث شارك 34,059,714 شخصا من إجمالي 44,197,692 ناخبا، عبر 14,464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حتى الساعة 7:30 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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