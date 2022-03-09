الرئيس الأوكراني: منطقة حظر الطيران ضرورية لتجنب كارثة إنسانية

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية عن "كارثة إنسانية" شاملة إذا لم يوافق على منطقة حظر طيران لحماية بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطاب تلفزيوني يومي "أن مستوى التهديد في أوكرانيا وصل إلى أقصاه بعد مرور حوالي أسبوعين منذ بدء الغزو الروسي ولكن الأوكرانيين أثبتوا أنهم لن يستسلموا أبدا".

وأردف قائلا "تستخدم روسيا الصواريخ والطائرات وطائرات الهليكوبتر ضدنا، ضد المدنيين وضد مدننا وبنيتنا التحتية. إنه واجب إنساني على العالم أن يرد".

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