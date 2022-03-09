بريطانيا تفرض عقوبات طيران جديدة على روسيا

المصدر: رويترز

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كشفت بريطانيا اليوم (الأربعاء) عن عقوبات جديدة في قطاع الطيران تعطيها سلطة احتجاز أي طائرة روسية وتحظر تصدير المنتجات المتعلقة بالطيران والفضاء لروسيا.

وستشدد بريطانيا كذلك الحظر الذي تفرضه على الطائرات الروسية لتجرم تحليقها أو هبوطها في بريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحظر يشمل أي طائرة يملكها أو يديرها أو يستأجرها أي شخص على صلة بروسيا أو أي من الأفراد أو الكيانات المفروضة عليها عقوبات وسيشمل سلطة احتجاز الطائرة المملوكة لهؤلاء المرتبطين بروسيا.

وقالت ليز تراس وزيرة الخارجية "حظر الطائرات الروسية من بريطانيا وتجريم تحليقها سيسبب المزيد من الضرر الاقتصادي لروسيا وللمقربين من الكرملين".

وقالت وزارة الخارجية إنها ستطرح تشريعا جديدا اليوم الأربعاء لتنفيذ هذه الإجراءات.

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