وصول سفينة قمح أوكرانية إلى لبنان

المصدر: رويترز

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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن سفينة أوكرانية تحمل 11 ألف طن من القمح وصلت مرفأ طرابلس في شمال البلاد اليوم الثلاثاء.

نقلت الوكالة عن أحمد تامر، مدير المرفأ، قوله إن السفينة جولدن بيرد بدأت تفرغ حمولتها، مضيفا أن سفينة قمح أوكرانية أخرى اسمها برنسيس مريم أفرغت حمولة تبلغ سبعة آلاف طن من القمح في مرفأ طرابلس يوم 28 فبراير شباط.

وأوضح تامر أن برنسيس مريم التي أبحرت من مرفأ ماريوبول الأوكراني ستعود إلى طرابلس بشحنة قمح أخرى، دون أن يحدد موعدا لعودتها.

وقال تامر للوكالة الوطنية للإعلام يوم 28 فبراير شباط إن السفينتين غادرتا أوكرانيا قبل وقت قصير من الغزو الروسي.

وكان مسؤول في وزارة الاقتصاد ذكر لرويترز الشهر الماضي إن تحميل شحنتي قمح إلى لبنان من أوكرانيا تأجل جراء الحرب.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز يوم 25 فبراير شباط إن لبنان لديه احتياطيات قمح تكفي لشهر واحد على الأكثر ويسعى لإبرام اتفاقيات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق جراء الأزمة الأوكرانية.

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