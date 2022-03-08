الأمم المتحدة: يجب السماح بمغادرة آمنة للمدنيين في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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دعت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إلى السماح بالمغادرة الآمنة للمدنيين المحاصرين في القتال الدائر في العديد من المناطق في أوكرانيا.

وقالت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، نقلا عن تقارير تلقاها مكتبها، إنه يجري احتجاز النشطاء المؤيدين لأوكرانيا بشكل غير قانوني في شرق بلادهم، بينما يتعرض من يُعتبرون مؤيدين لروسيا للاعتداء بالضرب في أوكرانيا.

وأضافت أمام المجلس، ومقره جنيف، في رسالة عبر الفيديو "أكرر دعوتي العاجلة من أجل إنهاء سلمي للأعمال العدائية".

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