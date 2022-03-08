الأمم المتحدة: الموجة الثانية من اللاجئين الأوكرانيين أكثر عرضة للمخاطر

المصدر: رويترز

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قال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إنه بعد الموجة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين، ستكون هناك موجة ثانية على الأرجح من لاجئين أكثر عرضة للمخاطر.

أضاف جراندي في مؤتمر صحفي "إذا استمرت الحرب سنبدأ في رؤية أناس ليست لديهم موارد ولا صلات".

وتابع "سيكون هذا وضعا إدارته أكثر تعقيدا من الآن فصاعدا بالنسبة للدول الأوروبية، وستكون هناك حاجة لمزيد من التضامن من الجميع في أوروبا وخارجها".

وقال إنه يتعين أن تكون ممرات الإجلاء في أوكرانيا آمنة وعملية.

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