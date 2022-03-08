أنشأته أمريكا.. روسيا تدمر مختبراً ذرياً في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن رافاييل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن القوات الروسية دمرت مختبراً فيزيائياً ذرياً يقع تحت الحماية الدولية في ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما يؤكد المخاوف المتزايدة المتعلقة بمخاطر السلامة التي يشكلها القتال حول المنشآت الذرية في البلاد.

وقال جروسي إن مولد النيوترون في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا تعرَّض للتدمير خلال هجوم روسي، بيد أن مخزون المواد المشعة في الموقع كان صغيراً ولم تكتشف أجهزة الرصد أي تسرب إشعاعي.

وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو»، مشيراً إلى أنه تم بناء المعهد بالتعاون مع مختبر أرجون الوطني، الذي يقع خارج مدينة شيكاغو، ويُعدُّ أحد أكبر وأقدم مختبرات العلوم والهندسة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وكشف مسؤولون أوكرانيون أن المختبر المدمر كان يستخدم لإجراء الأبحاث، وكذلك لتوفير النظائر الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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