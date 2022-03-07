روسيا تقاطع أول جلسة بمحكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها أوكرانيا

المصدر: رويترز

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امتنعت روسيا الاتحادية عن إرسال وفد لحضور جلسة استماع في محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين في إطار دعوى رفعتها أوكرانيا تسعى لاستصدار أمر عاجل لموسكو بوقف الأعمال القتالية.

وظلت مقاعد روسيا خاوية في بداية الجلسة في لاهاي، وقالت كبيرة القضاة جوان دونوجو إن المحكمة "تأسف" لقرار روسيا عدم الحضور.

وقالت رئيسة الجلسة، جوان دونوجيو، اليوم الاثنين في لاهاي إن السفير الروسي في هولندا أبلغ المحكمة بذلك.

ورفعت أوكرانيا دعوى طارئة ضد روسيا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية ضد روسيا لوقف العنف. وتقاضي أوكرانيا الدولة المجاورة بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي قصر السلام في لاهاي، حيث مقر محكمة العدل الدولية، سيعرض الممثلون القانونيون لأوكرانيا قضيتهم أولا. وكان من المقرر أن تتحدث روسيا غدا الثلاثاء.

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