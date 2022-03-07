وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار

المصدر: د ب أ

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توفي الرئيس الباكستاني الاسبق، محمد رفيق ترار، اليوم الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب ما أعلنته أسرته.

ونقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية الاخبارية عن مصادر من أسرة الرئيس الراحل، إنه كان يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل صحية، مضيفة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة في وقت لاحق اليوم.

وكان الرئيس الباكستاني الاسبق ولد في الثاني من نوفمبر من عام 1929، وشغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من يناير من عام 1998 وحتى يونيو من عام 2001.

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