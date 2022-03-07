كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها: السجن عقوبة الانضمام للجيش الأوكراني ضد روسيا

المصدر: د ب أ

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حذرت وزارة خارجية كورية الجنوبية اليوم الاثنين مواطنيها من احتمال التعرض لعقوبة السجن في حالة السعي للانضمام للجيش الأوكراني لمكافحة الهجوم الروسي، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة.

وتمنع سول مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا منذ منتصف فبراير بسبب المخاوف الأمنية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، سيواجه من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون (8150 دولار)، بموجب قوانين جوازات السفر.

وقالت الوزارة في بيان: "نحث مواطنينا مرة أخرى على أن يدركوا بجدية أن أوكرانيا في حالة حرب حاليا".

يأتي التحذير بعد إعلان لي كون، وهو ضابط سابق في البحرية تحول إلى مقدم محتوى على موقع يوتيوب، أنه غادر البلاد للمشاركة في الحرب ضد روسيا. ولم يتضح على الفور مكان وجود الملازم المتقاعد، لكن ورد أنه لم يصل بعد إلى أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا فتحت باب التطوع من الخارج للمساعدة في القتال ضد روسيا.

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