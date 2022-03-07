رئيس وزراء أستراليا: دور الصين حاسم لتحقيق السلام في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن دور الصين هو عامل حاسم في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف موريسون إن الأمر "يعود إلى الصين" فيما يتعلق بإظهار التزامها تجاه السلام واحترام سيادة وسلامة الأراضي "في هذه الفترة المفصلية في التاريخ".

كما قال موريسون لمعهد لوي للأبحاث في سيدني: "لن يكون لأي بلد الآن تأثير على عدوان روسيا العنيف على أوكرانيا أكبر من انضمام الصين إلى باقي العالم في إدانة العدوان الروسي وتطبيق نفس العقوبات التي فرضناها".

وأردف موريسون : "لن يكون لأي دولة تأثير أكبر في إنهاء هذه الحرب المروعة في أوكرانيا أكثر من الصين ... وطالما أنهم يراهنون على ذلك، فإنني أخشى أن تستمر إراقة الدماء".

وانتقد موريسون الحكومة في بكين بسبب "مد شريان الحياة الاقتصادي لروسيا"، وتخفيف قيود استيراد القمح من هذه الدولة.

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