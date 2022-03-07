أمريكا لا تتوقع قرب شن هجوم برمائي روسي على أوديسا

المصدر: رويترز

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قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير يوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا على وشك شن هجوم برمائي على مدينة أوديسا الأوكرانية أو بالقرب منها وسط مخاوف متزايدة من هجوم محتمل على المدينة.

وقدر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن روسيا أطلقت نحو 600 صاروخ منذ بداية العملية العسكرية ونشرت في أوكرانيا نحو 95 في المئة من القوات القتالية التي كانت قد حشدتها مسبقا خارج البلاد.

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية واصلت محاولة التقدم وعزل كييف وخاركيف وتشرنيهيف وتواجه "مقاومة أوكرانية قوية".

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