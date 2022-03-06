روسيا: هذا التصرف من الدول يعني الدخول في الصراع

المصدر: رويترز

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حذّر إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، من الدخول في صراع مسلَّح مع روسيا، موضحاً أن الدول التي تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها ستكون بذلك قد دخلت الصراع مع بلاده.

وقال كوناشينكوف، اليوم، إن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبار أنها دخلت الصراع.

وأضاف: «استخدام شبكات المطارات الخاصة بهذه الدول قاعدة لطائرات عسكرية أوكرانية، واستخدامها لاحقاً ضد القوات المسلحة الروسية، ربما يُنظر إليه على أنه مشاركة من هذه الدول في نزاع مسلح».

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