الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 360 مدنياً في أوكرانيا حتى الآن

المصدر: رويترز

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أكدت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اليوم "الأحد" أنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنياً في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية للجمهورية السوفيتية السابقة في 24 فبراير، فيما أصيب 759 آخرون، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت الأرقام الحديثة، المتعلقة بالضحايا حتى الخامس من مارس، 13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "السبت".

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