بايدن يتعهد للرئيس الأوكراني بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن الرئيس جو بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات التي جرى فرضها ضد روسيا، وتعهد له بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية.

وذكر البيت الأبيض، عبر موقع تويتر، أن بايدن سلط خلال حديثه مع زيلينسكي الضوء على "الإجراءات المستمرة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص لتكبيد روسيا الثمن عن عدوانها في أوكرانيا".

وأكد بايدن أن إدارته تعمل على زيادة المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتعمل عن كثب مع الكونجرس لتأمين تمويل إضافي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز