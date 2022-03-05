روسيا تطالب دول البلطيق بحماية سفاراتها

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الإعلام الروسية إن موسكو طالبت السلطات في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا اليوم السبت باتخاذ إجراءات لحماية السفارات الروسية بعد تعرض دبلوماسي روسي لهجوم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الروسية قولها "نحذر (حكومات) فيلنيوس وريجا وتالين من أنها ستكون مسؤولة عن عواقب الأفكار المعادية لروسيا، والتي أطلقت لها العنان".

وأضافت "تعرض دبلوماسي روسي في العاصمة الليتوانية لهجوم باستخدام القوة الجسدية، وبُذلت محاولات للضغط على السفير".

كانت الإذاعة العامة في ليتوانيا قد ذكرت الأسبوع الماضي أن السكرتير الثالث في السفارة الروسية تعرض للضرب مساء يوم 24 فبراير في ساحة منطقة سكنية قرب السفارة.

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