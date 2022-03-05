لافروف غير متفائل بالمحادثات بسبب تصريحات زيلينسكي الغاضبة

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغاضبة لا تمنحه تفاؤلا بشأن مصير محادثات إنهاء العمليات الحربية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني إنه مستعد لمحادثات مع لافروف لكن في حالة واحدة أن تكون المفاوضات "هادفة".

وقال لافروف أيضا إن روسيا تتحقق من معلومات بشأن عدم سماح السلطات الأوكرانية بخروج المدنيين من مدينة ماريوبول عبر الممرات الآمنة التي سبق الاتفاق عليها.

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