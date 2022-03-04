أمريكا: لا نسعى للصراع مع روسيا لكننا مستعدون له

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي، وذلك لدى وصوله اليوم الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل.

وقال بلينكن للصحفيين "حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف". وأدان ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف "وخلال الليلة الماضية، تابعنا أيضا تقارير عن الهجوم على محطة للطاقة النووية. هذا يظهر مدى رعونة هذه الحرب وضرورة إنهائها وضرورة سحب روسيا كل قواتها والانخراط في الجهود الدبلوماسية بنية حسنة".

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