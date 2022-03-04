المصدر: رويترز

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فيما يلي خمس حقائق عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا من حيث السعة الإنتاجية، والتي قالت السلطات المحلية الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت عليها.

وذكرت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مؤلفة من خمسة طوابق. وتم اخماد الحريق فيما بعد.

* زابوريجيا هي الأكبر بين أربع محطات للطاقة النووية في أوكرانيا والتي توفر معا حوالي نصف الكهرباء في البلاد.

* قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه هي المرة الأولى التي تندلع فيها حرب في بلد يضم مثل هذا البرنامج النووي الضخم.

* تبلغ طاقة كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست 950 ميجاوات أو ما مجموعه 5.7 جيجاوات وفقا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تم توصيل الوحدة الأولى بالشبكة عام 1984 والأخيرة عام 1995.

* محطة توليد الكهرباء تعمل بجزء بسيط من قدرتها. وجاء في إخطار داخلي للوكالة اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة ما يلي:

- الوحدة 1 "في حالة انقطاع".

- تم فصل الوحدتين 2 و3 عن الشبكة، ويجري تبريد المنشأة النووية.

- الوحدة 4 "تعمل بقدرة 690 ميجاوات".

- الوحدتان 5 و6 "جاري تبريدهما".

* تعتبر محطة توليد الكهرباء ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا لأنها لا تبعد سوى 200 كيلومتر عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

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