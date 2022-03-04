الطوارئ الأوكرانية تتمكن من إخماد الحريق القريب من محطة الطاقة النووية

المصدر: رويترز

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أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الجمعة إخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم إن القوات الروسية هاجمت المحطة وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من خمسة طوابق.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق، أنّ فرق الإطفاء تمكّنت في نهاية المطاف من دخول محطة زابوريجيا النووية لإخماد حريق اندلع فيها نتيجة قصف روسي استهدفها.

وقال جهاز الحالات الطارئة التابع للحكومة في بيان على فيسبوك إنّ "الوحدات تدخّلت لإخماد الحريق في مبنى التدريب"، مشيراً إلى أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية وإنّ 40 إطفائياً و10 عربات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.

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