غوتيريش مصدوم مما تعرض له نازحو أوكرانيا من عنصرية

المصدر: د ب أ

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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته للعنصرية، التي تعرض لها نازحون من أوكرانيا على الحدود.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك: "اطلعنا على بعض التقارير عن عنصرية صارخة بشكل أساسي في هذا السياق".

وقال إن غوتيريش كان "مصدوما جراء التقارير الهائلة عن العنصرية والمضايقة والتمييز الذي تعرض لها أفراد من أجناس مختلفة، عندما كانوا يحاولون مغادرة أوكرانيا، وكذلك في دول مجاورة عندما طلبوا اللجوء هربا من الصراع".

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش "يقدر بشكل كبير للغاية كرم تلك الحكومات المتاخمة لأوكرانيا"، ويدعو كل الحكومات في المنطقة لشن حملة صارمة على أي مظهر من مظاهر العنصرية والخوف من الأجانب.

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