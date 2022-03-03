زيلينسكي لـ "بوتين": "أنا لا أعض".. تعال واجلس معي إلى طاولة المفاوضات

المصدر: د ب أ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد محادثات مباشرة معه. وقال زيلينسكي اليوم الخميس: "إذا كنت لا ترغب في الهرب (بقواتك من أوكرانيا) اجلس معي على طاولة المفاوضات، لدي الوقت".

وأضاف: "لكن ليس على مسافة 30 مترا مثل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون و(المستشار الألماني أولاف) شولتس، فأنا جار في النهاية. أنا لا أعض. أنا مجرد شخص طبيعي. اجلس معي وأخبرني بما تخشاه".

ودعا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجددا إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وقال: "إذا كنتم لا تريدون إغلاق المجال الجوي الآن، حددوا موعدا. أخبروني، كم عدد الأشخاص الذين سيتم قصفهم، وكم ذراعا وساقا ورأسا (يتم فقدها) تحتاجون لكي يصل إليكم ذلك؟".

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