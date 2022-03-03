أوكرانيا: 19 دولة تقدم لنا مساعدات عسكرية بشكل منتظم

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن 19 دولة تقدم لها بشكل منتظم مساعدات عسكرية، تتضمن أحدث الأسلحة والذخيرة، وكذلك الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن الوزارة أن "19 دولة ترسل إلينا أحدث الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية والمعدات الطبية والوقود، لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني بشكل منتظم".

ولم تذكر الوكالة ما هي هذه الدول، إلا أنها نقلت عن وزارة الخارجية أن الدبلوماسيين يجرون محادثات مكثفة مع الشركاء للحصول على طائرات مقاتلة إضافية لسلاح الجو في أسرع وقت ممكن.

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