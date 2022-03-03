غوتيريش: نداؤنا الإنساني من أجل أوكرانيا قوبل بسخاء

المصدر: د ب أ

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النداء الإنساني، الذي أطلقته المنظمة الدولية من أجل الأزمة الأوكرانية "قوبل بسخاء قياسي".

وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الأربعاء: "إنني ممتن جدا للمانحين على دعمهم".

وتابع: "نحن ملتزمون التزاما كاملا بالبقاء وتقديم الخدمات لكل من تضرر من هذا الصراع المميت في جميع أنحاء البلاد".

وتعهدت العديد من دول العالم بتقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا في ظل تعرضها للعملية العسكرية الروسية، التي بدأت الخميس الماضي.

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