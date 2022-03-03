الأمم المتحدة: عدد قتلى المدنيين في أوكرانيا يرتفع إلى 227 وإصابة 525

المصدر: رويترز

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك حتى منتصف ليل الأول من مارس.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تلحق أضرارا بأهداف غير عسكرية، لكنه لم يقل صراحة إن موسكو تتعمد استهداف المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "نتابع عن كثب ما يجري في أوكرانيا الآن بما في ذلك ما يحدث للمدنيين. نولي ذلك اهتمامنا، ونوثقه ونرغب في ضمان المساءلة عليه، ضمن أشياء أخرى".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صدر في جنيف بعد أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة... بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الجوية".

وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الصراع المستمر منذ أسبوع "أكبر بكثير"، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي يدور فيها قتال عنيف.

وأدت العملية العسكرية الروسية إلى فرار أكثر من 870 ألف شخص إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وهزت الاقتصاد العالمي مع سعي الحكومات والشركات لعزل موسكو.

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