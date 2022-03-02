اتصال هاتفي متجدّد بين بوتين وبينيت

المصدر: د ب أ

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أعلن الكرملين مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مجددا اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وأوضح الكرملين أن الاتصال دار حول "العملية العسكرية الخاصة" التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين أوضح لبينيت موقف روسيا وصاغ مجددا شروطا لحل الصراع منها ضرورة أن تعترف حكومة كييف "بالجمهوريتين الشعبيتين" في لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، وكذلك بحق روسيا في شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود. كما تتضمن الشروط أيضا "تجريد أوكرانيا من السلاح".

كان بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع بينيت يوم الأحد الماضي.

يذكر أن إسرائيل لم تعلق حتى الآن على تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناشد الحكومة الإسرائيلية تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل.

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