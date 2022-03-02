لافروف يحذر: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

المصدر: د ب أ

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال إن هذه الحرب ستكون "نووية مدمرة".

وفي تصريحات لشبكة الجزيرة، حمل لافروف الغرب المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وقال :"الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي".

وأبدى في الوقت نفسه استعداد روسيا لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ولكنه اعتبر أن "الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أمريكية".

وتعليقا على العقوبات الغربية على بلاده، قال لافروف :"كنا مستعدين لهذه العقوبات، ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين"، وشدد في الوقت نفسه على أن "لدى روسيا كثيرا من الأصدقاء ولا يمكن عزلها".

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