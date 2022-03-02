روسيا: استعددنا مسبقاً للعقوبات ... وكان من الصعب التنبؤ بمداها

المصدر: د ب أ

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا استعدت مسبقا لفرض عقوبات عليها وفعلت الكثير لتقليل الاعتماد على الواردات، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه كان من الصعب التنبؤ بمدى هذه العقوبات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول، في اجتماع للجنة الصناعة العسكرية، :"نعمل منذ فترة لتقليل اعتمادنا على الواردات، وحققنا الكثير في هذا الصدد، خاصة في المجالات الحيوية للدفاع والأمن الوطني".

وأضاف:"كان من الصعب التنبؤ بالمدى والعمق الكامل لهذه العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي. إلا أننا درسنا مختلف الآليات لدعم الصناعات، بما في ذلك قطاع الدفاع، وأجرينا اختبارات ضغط".

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