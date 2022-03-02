اليابان: سنفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام البرلمان اليوم (الأربعاء) إن اليابان ستفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن كيشيدا قال في البرلمان" في ضوء تورط بيلاروسيا الواضح في الغزو الروسي لأوكرانيا، قررنا فرض عقوبات على أفراد من بينهم الرئيس الكسندر لوكاشينكو بالاضافة إلى كيانات، وفرض إجراءات تقييد على الصادرات".

وأضاف كيشيدا" هذه الاجراءات سوف يتم تطبيقها خلال هذا الاسبوع" حيث أن بيلاروس المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا تعد نقطة دخول للقوات الروسية التي تغزو أوكرانيا



ورفض كيشيدا مجددا في جلسة لجنة الموازنة بمجلس المستشارين مقترح رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بأن تجرى اليابان مناقشات حول احتمالية وضع ترتيبات مشاركة نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب عدوان روسيا على أوكرانيا، الدولة غير النووية.

وقال كيشيدا " من الصعب السماح بمثل هذه الفكرة، والحكومة ليس لديها نية لمناقشتها" مؤكدا أن الفكرة لا تتوافق مع مبادئ اليابان بعدم إنتاج أوامتلاك أو السماح بأسلحة نووية على أراضيها.

وفرضت اليابان على خلفية الغزو الروسي عدة عقوبات ضد روسيا، تشمل مسؤولين وشركات، واقترحت اتخاذ مزيد من الإجراءات بالتعاون مع الدول الأخرى.

وطالب كيشيدا المواطنين بتفهم التأثير الاقتصادي للعقوبات، قائلا " الشركات اليابانية لن تستطيع الافلات من التداعيات".

وأضاف" سوف نبذل قصارى جهدنا للحد من التأثير على المواطنين" .

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