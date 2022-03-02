وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء فرض السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، بعد أيام من القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم الأربعاء، إن "وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرت بشكل كامل على وسط منطقة خيرسون".

ولم يصدر على الفور تأكيد من الجانب الأوكراني.

وبذلك تكون خيرسون هي أول عاصمة إقليمية في أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الهجوم الخميس الماضي.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت في وقت سابق باستمرار القتال في المدينة التي يقطنها نحو 280 ألف نسمة.

وتحدث أنطون هيراشينكو، المستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية، عن سقوط العديد من القتلى المدنيين، وقال إن سكان المدينة كانوا يدافعون عنها بالقنابل الحارقة وأسلحة أخرى.

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