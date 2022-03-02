تركيا: روسيا ألغت عبور سفن حربية إلى البحر الأسود بناء على طلبنا

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن روسيا ألغت طلبا لعبور أربع سفن حربية المياه التركية إلى البحر الأسود بناء على طلب تركيا وإن ذلك القرار اتخذ قبل أن تغلق أنقرة المضيق بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولتركيا عضو حلف شمال الأطلسي حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وتربطها علاقات طيبة بالبلدين. وقالت أنقره إنها أغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل بمقتضى اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تسمح لها بتقييد عبور بعض السفن الروسية.

وتعفي تلك الاتفاقية السفن العائدة إلى قواعدها من القيود.

وقال جاويش أوغلو لقناة خبر ترك التلفزيونية مساء يوم الثلاثاء إن تركيا طلبت من روسيا ألا تعبر السفن قبل أن تطلق صفة الحرب على الهجوم الروسي يوم الأحد والتي أتاحت لها قانونيا تقييد العبور بمقتضى اتفاقية مونترو.

وأضاف "روسيا قالت إن أربعة من سفنها ستعبر المضيق يومي 27 و28 فبراير ومنها ثلاث سفن غير مسجلة بقواعد في البحر الأسود... طلبنا من روسيا ألا ترسل هذه السفن وقالت روسيا إن السفن لن تعبر المضيق".

وأكد جاويش أوغلو يوم الثلاثاء مجددا أن تركيا لن تنضم إلى الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

ورغم علاقات التعاون الوثيق مع روسيا فقد باعت تركيا لكييف طائرات مسيرة ووقعت اتفاقا للمشاركة في إنتاج المزيد منها مما أثار غضب موسكو. وتعارض تركيا أيضا سياسات روسيا في سوريا وليبيا وكذلك قرارها ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

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