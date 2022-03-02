بايدن: بوتين زعزع استقرار العالم وسيدفع ثمناً باهظاً

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعزع استقرار العالم بعمليته العسكرية ضد أوكرانيا.

وفي أول خطاب حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي( 02:00 بتوقيت غرينتش)، اعتبر بايدن أن بوتين أخطأ التقدير "عندما ظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي" لن يرد على ذلك.

كما تعهد بايدن بأن يدفع فلاديمير بوتين ثمن "الحرب" في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل".

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