أوكرانيا توجّه بوصلتها إلى الصين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا أعربت عن أملها في أن تلعب الصين دور وساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينها وروسيا.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي وصف خلاله الدور الذي تلعبه بكين بأنه "دور بناء".

وأضافت الوزارة أن كوليبا قال إن بلاده ترغب في تعزيز التواصل مع بكين "وتتطلع إلى وساطة الصين في تحقيق وقف لإطلاق النار".

وتابعت الوزارة أن وانج يي "أعرب عن أسفه لاندلاع الصراع بين أوكرانيا وروسيا"، وقال إن بلاده تشعر بقلق بالغ حيال معاناة المدنيين، وأضاف: "دائما ما كنا ندعم احترام سيادة كل الدول ووحدة أراضيها"، واستطرد أن الصين تدعو الدولتين إلى حل المشكلة عبر المفاوضات وأنها تدعم "كل الجهود الدولية البناءة" التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي.

وقالت الوزارة إن وانج يي ناشد نظيره الأوكراني العمل على تأمين المواطنين الصينيين الموجودين في أوكرانيا، ووصفهم بأنهم "أصدقاء الشعب الأوكراني"، وقال إن إجلاء المواطنين الصينيين يمضي قدما، ووجه الشكر إلى الجانب الأوكراني على دعمه، وتابع أن بلاده ترحب بتوفير قطار خاص لنقل المواطنين الأجانب من أوكرانيا.

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