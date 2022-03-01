بايدن يهاتف زيلينسكي

المصدر: د ب أ

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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي استغرق ما يزيد قليلا على نصف الساعة، وتابع أن الرئيسين بحثا مواضيع من بينها "تصعيد الهجمات الروسية على المواقع التي يستخدمها السكان المدنيون في أوكرانيا"، ومن ضمن ذلك العملية العسكرية التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست بابي يار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن تحدث عن استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا في صدها لـ "العدوان الروسي".

وكتب زيلينسكي على تويتر أن الاتصال دار حول الدور القيادي الأمريكي في فرض عقوبات على روسيا، والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي:" يجب أن نوقف المعتدي بأسرع ما يمكن"، ووجه الرئيس الأوكراني الشكر إلى الولايات المتحدة على دعمها.

يأتي الاتصال فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومه السادس، وفرضت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على موسكو.

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