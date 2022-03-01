بوتين يؤكد مجدداً شروط إنهاء "العملية العسكرية" في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حكومة كييف يجب أن تعترف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين كشرط لإنهاء "العملية العسكرية" في أوكرانيا، وفقا للكرملين.

وأعلن الكرملين أنه يتعيّن على كييف أيضا أن تعترف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود وتلتزم بالتخلي عن الأسلحة النووية في المستقبل.

وأضاف أنه يجب أن تكون أوكرانيا الصديقة للغرب منزوعة السلاح وأن تتبنى حالة الحياد.

وهذا هو أول إعلان من هذا النوع بعد عقد ممثلين من أوكرانيا وروسيا محادثات سلام في بيلاروسيا أمس الاثنين. وانتهى اللقاء الأول بدون تحقيق أي تقدم.



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