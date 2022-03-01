لندن تمنع السفن الروسية من الدخول إلى الموانئ البريطانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تسمح للسفن الروسية مستقبلا بالدخول إلى الموانئ البريطانية.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر اليوم الثلاثاء:" أصبحنا للتو أول أمة تقر قانونا يشمل حظرا شاملا على كل السفن التي لها أي علاقة بروسيا من التوجه إلى الموانئ البريطانية".

وأضاف أنه يطالب الدول الأخرى بأن تتبع هذا المثال.

كانت بريطانيا أعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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